В Совфеде оценили угрозы Киева по поводу запуска поездов в Крым

Реакция Киева на открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту свидетельствует об извращенном представлении украинских политиков о действительности.

С таким заявлением выступила член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Слова парламентария стали ответом на заявление так называемого представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича о том, что украинские власти обязательно отреагируют на начало движения пассажирских поездов в Крым через мост. А еще на его же "напоминание", что "Россия — государство-оккупант", и поэтому "не имеет права осуществлять железнодорожные перевозки на полуостров".

В Совете Федерации России с таким утверждением не согласились и Алтабаева заявила, что движение поездов между российскими регионами является внутренним делом страны.

"Сколько бы украинские политики ни пытались трактовать это как действия государства-агрессора, оккупанта — это их, я бы сказала, извращенное представление о реальной действительности", — приводит РИА Новости слова члена Совфеда.

Фото: forpostsevastopol.ru