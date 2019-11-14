Кремль прокомментировал вероятность объявления 31 декабря выходным

Песков отказался дискутировать по вопросу выхода на работу 31 декабря

"Последний день 2019 года приходится на вторник", — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о вероятности объявления 31 декабря выходным днем.

Пресс-секретарь президента РФ уверен, что 31 декабря 2019 года надо работать, а для дискуссий по поводу объявления этого дня выходным "нет предмета".

"Здесь нечего дискутировать. В этом году этот день рабочий. И об этом было объявлено заблаговременно. Значит, надо работать в этот день", — сказал журналистам представитель Кремля.

"Происходит разное перераспределение выходных дней, поэтому иногда каникулы получаются длиннее на один-два дня, иногда короче", — пояснил Песков.

Роструд еще в августе напомнил жителям о том, что 31 декабря будет рабочим днем. Отдыхать россияне будут с 1 по 8 января.