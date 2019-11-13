В Госдуме предлагают наказывать банки за жесткость при взыскании долгов

Банки и микрофинансовые организации, как и коллекторы, должны нести ответственность за чрезмерное усердие при взыскании выплат с должников, считает депутат Госдумы Наталья Костенко.

Парламентарий напомнила, сообщают сегодня "Известия", что в России законодательство ограничивает деятельность коллекторов, которые нередко злоупотребляют полномочиями и "кошмарят" людей. Однако документ не предусматривает ответственности банков и МФО за аналогичные нарушения прав должников.

"Практика жизни показала, что на самом деле сами участники финансового рынка, которые работают с задолженностью, нередко пренебрегают правами граждан. Точно так же, как и коллекторы, они звонят клиентам, когда хотят, угрожают, оказывают неправовое давление", — приводят слова депутата "Известия" со ссылкой на "Парламентскую газету".

Костенко отметила, что за первые шесть месяцев 2019 году в Центробанк поступило более 3 тыс. жалоб на действия кредитных организаций, 1,5 тысячи сообщений о нарушениях получили в Федеральной службе приставов, возбуждены 42 административных дела.

Тем не менее, по словам депутата, суды в подобных случаях нередко встают на сторону банков.

Для решения этой проблемы парламентарий предлагает убрать из КоАП формулировку, которая не дает штрафовать банки и МФО за нарушения при взыскании, а также распространить на эти организации такие же ограничения, как и на коллекторов.

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