Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Госдуме предлагают наказывать банки за жесткость при взыскании долгов

Политика » Власть print

Банки и микрофинансовые организации, как и коллекторы, должны нести ответственность за чрезмерное усердие при взыскании выплат с должников, считает депутат Госдумы Наталья Костенко.

Парламентарий напомнила, сообщают сегодня "Известия", что в России законодательство ограничивает деятельность коллекторов, которые нередко злоупотребляют полномочиями и "кошмарят" людей. Однако документ не предусматривает ответственности банков и МФО за аналогичные нарушения прав должников.

"Практика жизни показала, что на самом деле сами участники финансового рынка, которые работают с задолженностью, нередко пренебрегают правами граждан. Точно так же, как и коллекторы, они звонят клиентам, когда хотят, угрожают, оказывают неправовое давление", — приводят слова депутата "Известия" со ссылкой на "Парламентскую газету".

Костенко отметила, что за первые шесть месяцев 2019 году в Центробанк поступило более 3 тыс. жалоб на действия кредитных организаций, 1,5 тысячи сообщений о нарушениях получили в Федеральной службе приставов, возбуждены 42 административных дела.

Тем не менее, по словам депутата, суды в подобных случаях нередко встают на сторону банков.

Для решения этой проблемы парламентарий предлагает убрать из КоАП формулировку, которая не дает штрафовать банки и МФО за нарушения при взыскании, а также распространить на эти организации такие же ограничения, как и на коллекторов.

Читайте также:

Долги россиян по ипотеке стали продавать коллекторам

Опрос: каждый шестой неплательщик оскорбляет взыскателей долгов

МФО начинают массово закрывать офисы из-за нового законодательства

Темы долги банки госдума коллекторы наталья костенко микрофинансовые организации
Актуальная аналитика
Формула небес
Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня
Недвижимость
Тактика при ведении переговоров об аренде
Прошлое
Древность Вифлеема заверена печатью
Новости Все >
Украинский политик предрек Зеленскому скорое свержение и изгнание
В Южной Корее умер российский участник парусной регаты
В Госдуме предлагают наказывать банки за жесткость при взыскании долгов
Поплавал в грязном водоеме? Можешь стать бесплодным или вообще гермофродитом
Постпред при ОБСЕ: уголовное дело против Соловьева в Киеве — угроза СМИ
Владелец "толстого кота" не в обиде на "Аэрофлот"
Каждая пятая АЗС в России обманывает автовладельцев
Дефицит врачей в Польше надеются решить за счет Украины
В Польше в холодильнике для фруктов обнаружены тела гастарбайтеров
"Ублюдок", "неблагодарная тварь"... Что еще слышали соседи Соколова?
Последние материалы
Поплавал в грязном водоеме? Можешь стать бесплодным или вообще гермофродитом
Постпред при ОБСЕ: уголовное дело против Соловьева в Киеве — угроза СМИ
Владелец "толстого кота" не в обиде на "Аэрофлот"
Каждая пятая АЗС в России обманывает автовладельцев
Дефицит врачей в Польше надеются решить за счет Украины
В Польше в холодильнике для фруктов обнаружены тела гастарбайтеров
"Ублюдок", "неблагодарная тварь"... Что еще слышали соседи Соколова?
"Самая большая угроза для успеха и счастья в жизни".
Говоря об импичменте Трампа, глава Пентагона перешел на русский
Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Соломон Соловьев Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас
Комментарии
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Бандеровский бандит и польская независимость
Что мешает НАТО в Черном море
В чем конфликт между Путиным и Рогозиным
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
"Самая большая угроза для успеха и счастья в жизни".
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Путин призвал министров срочно привиться от гриппа
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Соболь назвала расчленителя из СПБГУ жертвой судебной системы
В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ