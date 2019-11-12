КС РФ разрешил изымать имущество у друзей и близких коррупционеров

Конституционный суд РФ подтвердил, что конфискация имущества не только у коррупционеров и их родственников, но также у их друзей или знакомых, является законной. Об этом сообщается в определениях суда по жалобам осужденного за взяточничество бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его родных.

Заявители считают, что конфискация у друзей и близких Захарченко имущества на сумму 9 млрд рублей является незаконной, так как Генпрокуратура РФ не предоставила доказательств того, что имущество было приобретено на незаконные средства бывшего полковника МВД.

Однако, в нормах не было найдено противоречие, которое позволяет конфисковать в пользу государства имущество, приобретенное на доходы, легальность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и их родственников.

По факту Конституционный суд РФ поставил точку в этом вопросе. Соответственно, теперь государство может изымать имущество любого гражданина, если он не докажет законность его приобретения, заявил адвокат бывшего силовика Александр Горбатенко.

Доказать законность происхождения имущества нужно будет в суде с помощью справки из налоговой по форме 2-НДФЛ. Никакие другие доказательства суд не будет учитывать.

По словам адвоката Алексея Мельникова, конфискация имущества — это серьезнейший акт, который не должен происходить произвольно. он должен быть обоснован. Также он отметил, что прокуратура уже давно не предоставляет доказательств, а прокуратуры.

Мельников считает, что нормы о конфискации могут работать на интересы общества только если есть самостоятельный и независимый суд. Иначе хранителем имущества коррупционера может быть любой, и основания могут быть абсолютно любые: знакомства или сделки с имуществом.

Фото: twitter.com