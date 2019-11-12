Мария Захарова: отношения США и Европы — диалог волка с волками

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, сделанное им в интервью изданию Spiegel Online.

Маас утверждает, что ни Германия, ни Европа в целом не смогут защитить себя без США, поэтому проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном невозможно.

Диалог волков с волками — так охарактеризовала Захарова отношения союзников по НАТО.

"Волки и волки. Интересно, а от кого защищаться будут? Только если от самих себя", — написала она в Facebook. "Кто последний раз нападал на Германию? Вспомнить не смогла. А на Францию? Правильно, Германия. И так далее".

Российский дипломат так же напомнила о том, что и США, и страны Европы в огромных количествах продают вооружение всему миру.

"Если Европа боится нападения из Африки, Азии, Ближнего Востока, зачем продаёт им оружие?!" — спрашивает Захарова и добавляет: "Остаётся Россия? Но Россия не нападала ни на Европу в целом, ни на Германию в частности. Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи. Так от кого будут США защищать и, кстати, кого?"

Фото: twitter.com