В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия

Убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко прокомментировали в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, глава государства в курсе происходящего.

Случившееся он назвал "актом безумия и сумасшествия", передает РИА Новости.

Как писала Правда. ру, главным и единственным фигурантом дела стал доцент университета Олег Соколов. К тому же, как писала Правда. ру, он признался в содеянном и написал явку с повинной. Мужчина, который состоял в отношениях с выпускницей, якобы застрелил ее, а затем расчленил, чтобы замести следы. Во время попытки сбросить в реку Мойку фрагменты тела девушки он упал в воду вместе с рюкзаком. Голову и остальные останки правоохранители нашли в квартире Соколова.

Сегодня, 11 ноября, профессору изберут меру пресечения. Решение вынесет Октябрьский районный суд.

Фото: kremlin.ru