Россия не планирует выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что РФ не выйдет из Договора по открытому небу, если такое решение примут США.

Он также отметил, Россия сомневается в том, что США на самом деле покинут соглашение. Если же США действительно выйдут из договора, то Россия будет рассматривать разные варианты ответных мер.

Рябков сообщил, что Договор по открытому небу является важным, так как благодаря ему поддерживается стабильность многих процессов. Вместе с тем Рябков надеется, США все же не покинут соглашение.

Напомним, что ранее сообщалось о намерении США выйти из Договора по открытому небу, но окончательного решения по данному вопросу пока нет.

ДОН был заключен в 1992 году. Согласно договору, страны-участницы имеют право совершать облеты территорий друг друга и вести наблюдения за военной деятельностью и за выполнением договоров по вопросу контроля над вооружениями.

Фото: twitter.com