Минюст не успевает выполнить поручение Медведева об отмене актов СССР

Минюст не успевает подготовить к сроку проект постановления правительства об отмене более 20 тысяч нормативно-правовых актов времен СССР.

Проект постановления нужно было подготовить к 15 ноября, но к данному сроку не успевает это сделать. Сообщается, что Минюст планирует завершить данную работу к 20 декабря.

Это связано с тем, что сотрудники Минюста вынуждены вручную проверять все акты и анализировать предложения ведомств об отмене или сохранении определенных норм.

Треть правительственных актов СССР отсутствует в правовых базах, а некоторые документы вообще не найдены: они есть только в виде ссылок в других актах.

Фото: twitter.com