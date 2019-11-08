Минюст не успевает подготовить к сроку проект постановления правительства об отмене более 20 тысяч нормативно-правовых актов времен СССР.
Проект постановления нужно было подготовить к 15 ноября, но к данному сроку не успевает это сделать. Сообщается, что Минюст планирует завершить данную работу к 20 декабря.
Это связано с тем, что сотрудники Минюста вынуждены вручную проверять все акты и анализировать предложения ведомств об отмене или сохранении определенных норм.
Треть правительственных актов СССР отсутствует в правовых базах, а некоторые документы вообще не найдены: они есть только в виде ссылок в других актах.
Фото: twitter.com
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