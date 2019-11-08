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В ООН только США и Украина хотят делать из нацистов героев

Политика print

 Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Сам документ называется "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Согласно резолюции, в том числе государствам рекомендуется принимать меры по предотвращению пересмотров итогов Второй мировой войны и отрицанию преступлений, совершенных в годы этой войны.

Как стало известно, за резолюцию свои голоса отдали 121 страны. При этом 55 государств воздержались. Против документа выступили только США и Украина.

Напомним, что ранее резолюцию России против героизации нацизма отклонил комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Подробнее об этом читайте на сайте Правда. ру.

Фото: pexels.com

 

Темы сша оон украина резолюция россии героизация нацизма
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