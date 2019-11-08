В Чечне обвинили СМИ в "корявом" переводе слов Кадырова

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал "пасквилем" материал, распространенный вчера практически всеми российскими СМИ о выступлении Рамзана Кадырова на встрече с правительством республики.

Об этом пишет "Интерфакс".

Напомним, журналисты обратили внимание на то, что, говоря о необходимости бороться с теми, кто "оскорбляет честь в сети", Кадыров заявил: "Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами — если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая — ничего не получится". Перевод выступления чеченского лидера сделала русская служба британского канала ВВС.

Каримов, комментируя этот радикальный призыв, иронично-назидательно заявил, что в ВВС "знают чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским". При этом корректного перевода высказываний Кадырова пресс-секретарь не привел.

Поэтому, что имел в виду Рамзан Кадыров и говорил ли он вообще такие слова, остается тайной.

К слову, в Кремле к наделавшему шума выступлению главы чеченской администрации вопросов не возникло. Еще вчера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не считает нужным обращать внимания на эту историю, потому что "BBC, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не может и не будет". И пояснил, отвечая на вопрос журналиста "Эха Москвы", что высказывания на экстремизм "проверяться не будут".

Фото: vk.com