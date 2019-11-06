Вытрезвителям — быть! Госдума одобрила законопроект об их воссоздании

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воссоздании системы медицинских вытрезвителей, подготовленный группой депутатов и сенаторов.

Представители всех фракций согласились, что "вытрезвлять пьяниц нужно". Правительство тоже поддержало законопроект. Но с небольшим уточнением: надо четко определить источники финансирования этих учреждений.

Как следует из текста документа, оказание помощи пьяным гражданам будет вменено в обязанности региональным органам власти. Каждый регион будет вправе сам решать, создавать ли медвытрезвители на своей территории.

Полномочиями доставлять нетрезвых граждан в эти учреждения будет наделена полиция.

Представлял законопроект депутат от ЕР Александр Хинштейн. Он напомнил, что в 2011 году система медицинских вытрезвителей, подчинявшаяся МВД, была упразднена. Предлагалось переподчинить ее Минздраву, но этого так и не произошло.

Результатом упразднения системы вытрезвителей, по словам Хинштейна, стал рост "пьяной преступности". Статистика отражена в пояснительной записке к документу.

Так, по данным МВД, количество преступлений, совершенных пьяными, с 2011 по 2018 год выросло на 35%. Возросло и количество преступлений в отношении подвыпивших граждан, а всего "по причинам алкогольного опьянения в стране ежегодно гибнет более 50 тыс. граждан", в том числе 8-10 тыс.- от переохлаждения на улице. МВД за 2018 год выявило в общественных местах более 1 млн лиц, находившихся в состоянии опьянения, из которых 180 тыс.- были неспособны "самостоятельно передвигаться или ориентироваться".

Господин Хинштейн отметил, что услуги вытрезвления невозможно финансировать за счет программы государственного медстрахования, поэтому законопроект предусматривает создание региональных сетей вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства. Для граждан услуга "вытрезвления", как планируется, будет стоить примерно 2 тысячи рублей.

Напомним, что еще в марте Правда.ру рассказывала об инициативе Совфеда вернуть вытрезвители и сделать их платными. Но тогда законопроект не был одобрен правительством страны.

Фото: fotosky.ru