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Источник Правда.Ру

Россияне, занимающиеся фитнесом, смогут сэкономить на налогах

Политика » Власть print

Начиная с лета 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.

О соответствующем законопроекте сегодня рассказали "Известия" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева.

Согласно документу, разработанному Минфином, люди получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Они смогут вернуть 13 процентов от суммы расходов на их приобретение. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тысяч рублей.

Уточняется, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.

По словам Гутенева, законопроект уже поступил в правительство. Ожидается, что в декабре его внесут в Госдуму. Парламентарий предположил, что инициатива с высокой долей вероятности будет поддержана, поскольку эта мера сможет дополнительно мотивировать людей на занятия спортом и ведение здорового образа жизни.

Фото: flickr.com

 

Темы фитнес госдума налог ндфл владимир гутенев
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