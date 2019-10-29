Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

Согласно исследованию ФОМ "Георейтинга", в октябре 2019 года увеличилось количество граждан, положительно оценивающих деятельность Владимира Путина в сфере экономики и социальной политики.

Так, по статистике, в октябре действия Путина в сфере социальной политики одобряли 45,8% россиян, 45% — не одобряли. С экономической политикой Путина согласны 40,9% опрошенных, а 45,2% - к действиям президента в сфере политики относятся отрицательно.

Авторы опроса считают, что данные результаты можно объяснить уровнем социального самочувствия, который тоже был зафиксирован ФОМ.

За период с марта по октябрь 2019 года удовлетворенность граждан ситуацией в российских регионах выросла с 42,2% до 46%, а число неудовлетворенных россиян составило 47,7%.

Фото: pravda.ru