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Источник Правда.Ру

Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

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 Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский призвал опасаться фанатичных людей, одержимых какой-либо идеей, так как они, по его мнению, представляют собой главную угрозу для всего человечества.

Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

В качестве примера Жириновский привел последователей Греты Тунберг. Политик заявил, что многие молодые люди, вдохновленные 16-летней активисткой из Швеции, говорят о необходимости затормозить глобальное потепление. Однако, уверен Владимир Вольфович, они, сами того не ведая, пропагандируют методы, которые могут привести к уничтожению части человечества.

Председатель ЛДПР считает, что ограничение производства спровоцирует голод, нехватку товаров и энергии для обеспечения тепла в домах. По его мнению, убежденные люди используются для того, чтобы нанести удар по человечеству, причем, отметил Жириновский, "в этих же целях используется и тема защиты прав человека и борьба с харассментом" (харассмент — преступление, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица преследованием (телефонными звонками, письмами, слежкой и пр.), назойливым приставанием, домогательством, — прим. Правда. ру).

"Это очень правильные мысли, они красиво звучат, задевают чувства людей, но цель масштабных кампаний в том, чтобы ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население земли", — подчеркнул политик.

Еще он добавил, что заинтересованные лица готовы сократить население планеты до 500 миллионов человек, чтобы воплотить в жизнь свои политические амбиции, поскольку малым числом было бы легче управлять, чем 7-8 миллиардами.

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Фото: ru.m.wikipedia.org

 

 

Темы лдпр фанатизм грета тунберг владимир жириновский
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