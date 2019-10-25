Американцы посчитали себя униженными успехами России в Сирии

США стали "самыми большими неудачниками" на политической арене после заключения президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии.

С таким заявлением выступил американский телеканал CNN.

Из меморандума, по мнению авторов материала, можно сделать однозначный вывод о том, что "у американцев нет места в формировании будущего Сирии".

"Путин и Эрдоган стали основными геополитическими посредниками в регионе, — написано на сайте издания. — Лидеры двух стран претворяют в жизнь план, "который не предполагает перекраивания международных границ и противодействует сепаратистским движениям. Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике".

Кроме того, отмечает CNN, именно Москва способствовала началу диалога между Анкарой и официальным Дамаском, что является "еще одним плюсом для Путина".

"Крупнейший геополитический неудачник в этой сделке — Вашингтон. Быстрый вывод американских войск, которые оставили курдов один на один с угрозой, был подарком для Путина. Сделка во вторник добавила унижения. Именно Сергей Шойгу, министр обороны России, фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию", — подытожило издание.

Напомним, что с 9 октября Турция проводила в Сирии операцию "Источник мира", целью которой объявлено возвращение сирийских беженцев на родину, противодействие террористической группировке "Исламское государство" * и курдским формированиям, которые Анкара считает боевиками. США, ранее поддерживавшие курдов, отказались участвовать в операции и начали выводить свои войска. В поисках защиты курды обратились к Дамаску.

17 октября Вашингтон и Анкара условились временно прекратить огонь, чтобы курды могли покинуть специальную 30-километровую зоны безопасности. 22 октября Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.

* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация.

Фото: скрин CNN