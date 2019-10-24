Кремль рассказал о пределе работы Путина по возрасту

Дмитрий Песков сообщил, что в России работа президента регламентируется Конституцией, и видение президента заключается в следовании Конституции.
Песков отметил, что требования к предельному возрасту в 70 лет распространяются на всех занимающих подобные посты, но в каждом случае возможно индивидуальное решение. В некоторых случаях возможно продление на 1 год.
В сентябре в ходе ВЭФ российский президент обратился к 94-летнему премьер-министру Малайзии с вопросом о предельном возрасте работы политика.
Махатхир Мохамад сообщил, что в его стране действует официальное ограничение пребывания на службе до 95 лет. Путин отметил, что он "пока не дотягивает".
Фото: twitter.com
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