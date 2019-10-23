Киселёв: Путин думает о преемнике "с утра до вечера"

Телеведущий Дмитрий Киселёв рассказал о том, что российский лидер Владимир Путин "с утра до вечера" думает о том, кто займет его место. Об этом он заявил на выступлении в Московском государственном университете. По его словам, выбор преемника - это общемировая практика, которой придерживаются лидеры многих государств.

В качестве примера Киселёв привел Францию, где экс-президент Франсуа Олланд перед своим уходом публично поддержал кандидатуру Эмманюэля Макрона. Очень похожий случай произошел и в США. Там Барак Обама выразил поддержку кандидату от демократов Хиллари Клинтон, однако она не смогла заполучить необходимую поддержку избирателей.

Дмитрий Киселёв считает, что в любом случае последнее слово должно быть за народом. По его мнению, после окончания президентского срока Владимира Путина пройдут очередные выборы, в которых примет участие его преемник.

"Владимир Владимирович лично говорил, что думает о своём преемнике с утра до вечера. Он считает, что для лидера будет безответственно уйти хлопнув дверью, не оставив после себя авторитетную фигуру. Любой политик должен обеспечить преемственность власти", - пояснил телеведущий.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как будет происходить переход власти от Путина к его преемнику в 2024 году. Россию ждут изменения Конституции, передача контроля над армией руководителю Государственного совета, который и будет возглавлять Путин.

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