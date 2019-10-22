Постоянный представитель России при НАТО порекомендовал Североатлантическому альянсу приобрести вместо комплектов зимней формы для проведения боевых операций при низких температурах учебники по истории.
Соответствующий пост опубликован на странице постпредства в Twitter.
Ранее стало известно, что НАТО закупит 78 тысяч комплектов зимних камуфляжей, а также обмундирование для проведения операций при -40°C.
"Видимо, это нужно, чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО. Может, лучше закупить книги по истории, например про Сталинград?" — иронично написали в Twitter российские дипломаты, прикрепив к сообщению скрины документов, подтверждающих покупку зимней военной формы.
Ранее командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что военное присутствие НАТО в Арктике будет расти, в связи с этим увеличится риск конфликтов в регионе.
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва хочет понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике.
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Фото: twitter. com/natomission_ru
Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.