Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянный представитель России при НАТО порекомендовал Североатлантическому альянсу приобрести вместо комплектов зимней формы для проведения боевых операций при низких температурах учебники по истории.

Соответствующий пост опубликован на странице постпредства в Twitter.

Ранее стало известно, что НАТО закупит 78 тысяч комплектов зимних камуфляжей, а также обмундирование для проведения операций при -40°C.

"Видимо, это нужно, чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО. Может, лучше закупить книги по истории, например про Сталинград?" — иронично написали в Twitter российские дипломаты, прикрепив к сообщению скрины документов, подтверждающих покупку зимней военной формы.

Ранее командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что военное присутствие НАТО в Арктике будет расти, в связи с этим увеличится риск конфликтов в регионе.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва хочет понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике.

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Фото: twitter. com/natomission_ru