Михаил Федотов снят с поста главы Совета по правам человека

Бывшего ведущего программы "Время" на Первом канале Валерия Фадеева назначили главой Совета по правам человека, сообщает meduza.io. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Также президент внес изменения в состав СПЧ. Так, из членов Совета по правам человека он исключил Шульман, главу "Агоры" Павла Чикова, бывшего главу СПЧ Михаила Федотова и других лиц.

В указе президента сообщается о том, что Федотов освобожден от должности в связи с тем, что он достиг возраста 70 лет.

Стоит отметить, что в состав СПЧ включен исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который недавно освободился из-под стражи на Украине, Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, и Александр Точенов, президент "Центра прикладных исследований и программ".

Когда появилась информация о том, что Федотова планируют отправить в отставку, члены СПЧ обратились к президенту, чтобы тот оставил его на посту главы СПЧ.

Фото: pravda.ru

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