Бывшего ведущего программы "Время" на Первом канале Валерия Фадеева назначили главой Совета по правам человека, сообщает meduza.io. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Также президент внес изменения в состав СПЧ. Так, из членов Совета по правам человека он исключил Шульман, главу "Агоры" Павла Чикова, бывшего главу СПЧ Михаила Федотова и других лиц.
В указе президента сообщается о том, что Федотов освобожден от должности в связи с тем, что он достиг возраста 70 лет.
Стоит отметить, что в состав СПЧ включен исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, который недавно освободился из-под стражи на Украине, Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, и Александр Точенов, президент "Центра прикладных исследований и программ".
Когда появилась информация о том, что Федотова планируют отправить в отставку, члены СПЧ обратились к президенту, чтобы тот оставил его на посту главы СПЧ.
Фото: pravda.ru
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