Рамзан Кадыров: мы 100% наведем порядок в Сирии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уверен, что Россия сможет навести порядок в Сирии, раз уж ведущие страны Запада не совсем осознают масштабы угрозы и возможные последствия от действий террористических организаций.

Такое заявление политик сделал в эфире "Первого канала".

"Благодаря президенту, благодаря вооруженным силам России мы наведем там порядок, сто процентов. Другого там не должно быть, потому что Путин своих не бросает. А это наше союзное государство", — заявил глава Чечни в программе "Большая игра".

Кадыров ранее неоднократно подчеркивал, что «Россия постоянно предлагает Западу объединить усилия в борьбе с терроризмом. Но у Запада террористы делятся на хороших и плохих. При этом забывают, что хороших террористов не бывает. Это зло всегда возвращается туда, где было порождено", - писал он в своем канале в Телеграмм.

В эфире "Первого" Кадыров рассказал, что он поддерживает связь с уроженцами Чечни, которые находятся на службе в Сирии. По их словам, жители страны "со слезами на глазах" просят российских военных не покидать территорию государства.

Ранее, как уже рассказывала Правда. ру, немецкое издание Die Welt написало, что Путин одержал победу в Сирии без войны. К такому выводу европейские журналисты пришли после того, как американские военные объявили об эвакуации своих войск с территории Сирии на фоне турецкой военной операции в регионе.

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Фото: скрин видео 1tv.ru