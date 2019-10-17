Сотрудникам полиции разрешили выносить предостережения гражданам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудники полиции получают право выносить гражданам предостережения, обязательные для исполнения.

Согласно тексту документа, предостережения могут относиться к действиям, создающим условия для действий криминального характера, а также административных правонарушений, которые относятся к подведомственности полиции.

Также сотрудники полиции могут предостерегать россиян о недопустимости "антиобщественного поведения".

Порядок объявления официального предостережения будут определять сотрудники МВД России.

Данный закон призван устранить "правовую коллизию": ранее право предъявления официального предостережения было только у служащих прокуратуры и ФСБ.

Фото: pixabay.com

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