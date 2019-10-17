Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудники полиции получают право выносить гражданам предостережения, обязательные для исполнения.
Согласно тексту документа, предостережения могут относиться к действиям, создающим условия для действий криминального характера, а также административных правонарушений, которые относятся к подведомственности полиции.
Также сотрудники полиции могут предостерегать россиян о недопустимости "антиобщественного поведения".
Порядок объявления официального предостережения будут определять сотрудники МВД России.
Данный закон призван устранить "правовую коллизию": ранее право предъявления официального предостережения было только у служащих прокуратуры и ФСБ.
Фото: pixabay.com
Читайте также:
В Луганской области радикалы подрались с полицией
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
Как российская полиция попала под прицел
Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске.