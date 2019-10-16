В Кремле думают о создании "зеленой" партии

В Кремле опасаются общественного напряжения, вызванного ухудшением экологической ситуации. В администрации президента размышляют над созданием механизма для эффективной работы с экологической повесткой. Один из вариантов такого механизма - новая партия "зеленых", которая бы вела конструктивный диалог с властями.

Об этом сообщил РБК источник в Кремле. По его словам, власти рассматривают идею о "перезагрузке" партии "Зеленых", однако пока не представляется возможность найти сильного, авторитетного и узнаваемого лидера, который бы мог возглавить обновленную политическую силу.

Также источник утверждает, что включить вопросы экологической повестки можно и в "Единую Россию", либо "Справедливую Россию", однако эти партии не являются экологическими, поэтому их вовлечение в проблематику будет минимальным.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о создании партии "Зеленых" в России, которое произошло в 2004 году. В начале 2004 года политическая палитра России стала настолько неоднородной как по форме так и по содержанию, что уже в январе от слов о необходимости создания той или иной партии некоторые активисты перешли к делу: так в Министерство юстиции подали заявку на регистрацию своей партии "Солдатские матери". И вновь зашевелились экологи.

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