Путин признался, что не следит за сообщениями Трампа в Twitter

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что не читает сообщения главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Twitter.

Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Владимир Путин отметил, что у него самого "нет никакого Twitter". Но помощники, указал президент России, время от времени докладывают о том, что пишет Дональд Трамп в социальных сетях.

Напомним, что глава США, в отличие от Путина, является активным пользователем социальной сети Twitter.