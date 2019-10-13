Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что не читает сообщения главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Twitter.
Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.
Владимир Путин отметил, что у него самого "нет никакого Twitter". Но помощники, указал президент России, время от времени докладывают о том, что пишет Дональд Трамп в социальных сетях.
Напомним, что глава США, в отличие от Путина, является активным пользователем социальной сети Twitter.
В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.