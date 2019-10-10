Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев возглавил рейтинг присутствия политиков-"ветеранов" в информационной повестке 2019 года, который опубликовал фонд "Петербургская политика".

С начала текущего года российские журналисты упоминали Горбачева 38830 раз. На втором месте располагается экс-мэр Москвы Юрий Лужков, которого упоминали 11207 раз. Замывает тройку лидеров бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

"Значительная часть упоминаний политиков-"ветеранов" в СМИ связана с событиями прошлого, рефлексия относительно которых часто носит эпизодический и поверхностный характер", - отмечают исследователи.

По словам экспертов, узнаваемость политических деятелей снижается со сменой поколений журналистов. Чаще всего о политиках прошлого СМИ вспоминают по случаю празднования юбилейной даты. Некоторые пытаются избежать "медийного забвения" посредством экспертной деятельности или работы в бизнес-структурах.

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