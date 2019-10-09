Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором лишил должности советника главы государства Сергея Глазьева. Документ подписан 7 октября текущего года. Ранее стало известно, что Глазьев с 1 октября занял пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
С 2008 по 2012 год Сергей Глазьев занимал должность заместителя генерального секретаря ЕврАзЭС. В 2012 году стал советником президента России. В его обязанности входила координация деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала утверждение Сергея Глазьева, что курс рубля занижен в три раза. По его мнению, покупательная способность одного доллара эквивалентна примерно 25 рублям. Советник президента посчитал это на основе исследования потребительской корзины в США и России.
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