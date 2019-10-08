Песков прокомментировал увеличение зарплат президента и премьера

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК, генпрокурора и ряда других высокопоставленных чиновников плановое, сообщает сегодня РИА Новости.

"Да, плановая индексация", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В соответствии с указом президента, с 1 октября 2019 года на 4,3% увеличено довольствие, которое выплачивается президенту и председателю правительства.

Другими указами Владимир Путин повысил в таком же размере зарплаты главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. Согласно документам, правительству поручено обеспечить финансирование данных расходов.

Одновременно с этим, как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд, заработные платы работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не вошли в "майский указ" президента от 2012 года тоже были проиндексированы с 1 октября 2019 года.

Известно, что доплаты распространились на более чем 2 млн работников федерального уровня.

Поясняется, что в список входят учреждения социальной сферы и науки, а также учреждения гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры гигиены Роспотребнадзора, спасательные центры МЧС России, центры стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и другие.

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