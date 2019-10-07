Путин и Шойгу отправились на отдых в тайгу по грибы и ягоды

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Министерства обороны Сергей Шойгу отправились на отдых в тайгу.

Там глава государства и глава оборонного ведомства собирали грибы и ягоды.

Владимир Путин в качестве сувенира взял с собой найденную в лесу шишку. Президент России сегодня, напомним, отмечает свое 67-летие.

Фоторепортажем с прогулки Путина и Шойгу можно ознакомиться на сайте российского медиа-холдинга РБК.