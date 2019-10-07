Онищенко: Россиянам есть, где пережить апокалипсис

Новозеландские ученые составили список из двух десятков стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса. Депутат Геннадий Онищенко заявил, что помимо Австралии, Новой Зеландии и Исландии, апокалипсис можно будет переждать и в России.

Напомним, что в конце прошлой недели профессор Университета Отаго Ник Уилсон заявил, что новые открытия в области биотехнологий могут привести к появлению генетически спроектированной пандемии, которая окажется смертельно опасной для всего человечества.

При этом ученый подчеркнул, что в случае появления апокалиптической вспышки шансы на спасение будут ничтожно малы, однако если человек в момент катастрофы окажется в правильном месте, его шансы на выживание будут довольно высокими.

Самыми безопасными, по мнению новозеландских ученых, будут Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

Комментируя это заявление, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко отметил, что современные синтетические и биотехнологии действительно могут корректировать и создавать новые штаммы вирусов, которые способны стать потенциально смертельными для всего человечества.

При этом парламентарий уверен, что распространение смертельной инфекции, скорее всего, будет происходить воздушно-капельным путем, а также через воду и пищу.

"Поэтому да, указанные острова — хорошо, туда также можно дописать гряду командорских остров на наших восточных границах. Но я также думаю, что какие бы острова ни были, они не вместят всех желающих, поэтому нам придется использовать и другие методы изоляции", — приводит слова российского парламентария ФАН.

По мнению Геннадия Онищенко, безопасной может стать территория Якутии, для этого достаточно будет прекратить авиасообщение с городом Мирный, куда можно добраться только на самолете.

"Есть Мирный, Полярный и другие разбросанные на большом расстоянии друг от друга города. В европейской части это будет сделать сложнее. Но я бы все равно держался подальше от крупных городов. Кроме того, уже сейчас необходимо заниматься вопросами, связанными с обеспечением биологической безопасности и противодействием биотерроризму. Об этом говорится в концепции президента, которая была вот буквально полтора месяца назад обновлена до 2025 года", — заключил эксперт.

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Фото: duma. gov.ru