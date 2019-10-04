Специалисты ВЦИОМ провели опрос с целью выяснить, одобряют ли россияне деятельность президента Российской Федерации Владимира Путина.
Как сообщают "РИА Новости", деятельность Путина на посту главы государства одобряет подавляющее большинство — 65,4% опрошенных — россиян.
71,4% респондентов заявили социологам, что доверяют действующему президенту России.
Отметим, что данный опрос Всероссийский центр исследования общественного мнения проводит еженедельно.
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