Госдума временно переедет в Дом союзов по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил временно перенести Государственную думу в здание Дома союзов по адресу: ул. Большая Дмитровка, 1. Распоряжение главы государства появилось 3 октября на официальном сайте правовой информации.

Помимо Госдумы с Охотного ряда на Большую Дмитровку переедут подразделения МЧС, ФСБ, ФСО, аппарат нижней палаты парламента, а также другие организации, обеспечивающие работу Госдумы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что здание Госдумы на Охотном ряду, 1 могут признать аварийным из-за обнаруженных пустот в фундаменте. Обследования показали, что ряд колонн опираются на пустоты. Возможно, придется отказаться от реконструкции зала и направить средства на укрепление фундамента. Сообщалось, что зал для пленарных заседаний собирались ремонтировать после весенней сессии. Депутаты федерального парламента неоднократно жаловались на духоту в зале заседаний. Они надеялись на то, что после ремонта эта проблема будет решена.

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