Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета установила факты иностранного вмешательства в выборы в Московскую городскую думу. Об этом рассказал глава комиссии Андрей Климов.
"Наиболее заметные попытки иностранного вмешательства были зафиксированы нами на выборах в Мосгордуму. И по количеству нарушений правопорядка, и по целому ряду фактов оно было деструктивным", - отметил политик.
По его словам, попытки внешнего влияния были связаны не с самими выборами, а с желанием определенных сил проверить способность руководства страны реагировать на несанкционированные акции. "Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно", - подчеркнул сенатор.
Результаты мониторинга будут представлены на ближайшем заседании комиссии. В Совете Федерации готовы разработать рекомендации по совершенствованию законодательства, чтобы противостоять попыткам вмешательства. Сенаторы также указывают на необходимость регулирования порядка проведения массовых акций.
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