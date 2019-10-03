В Совфеде заявили об иностранном вмешательстве в выборы в Мосгордуму

Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета установила факты иностранного вмешательства в выборы в Московскую городскую думу. Об этом рассказал глава комиссии Андрей Климов.

"Наиболее заметные попытки иностранного вмешательства были зафиксированы нами на выборах в Мосгордуму. И по количеству нарушений правопорядка, и по целому ряду фактов оно было деструктивным", - отметил политик.

По его словам, попытки внешнего влияния были связаны не с самими выборами, а с желанием определенных сил проверить способность руководства страны реагировать на несанкционированные акции. "Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно", - подчеркнул сенатор.

Результаты мониторинга будут представлены на ближайшем заседании комиссии. В Совете Федерации готовы разработать рекомендации по совершенствованию законодательства, чтобы противостоять попыткам вмешательства. Сенаторы также указывают на необходимость регулирования порядка проведения массовых акций.