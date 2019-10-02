Главе "Ростеха" Сергею Чемезову присвоили звание Героя России

Генеральному директору государственной корпорации "Ростех" Сергею Чемезову присвоено звания Героя России.

Об этом "Ведомостям" сообщили сразу несколько источников в оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации и администрации Кремля.

Согласно предоставленной информации, Сергея Чемезова наградили за "существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны".

Отметим, что помимо медали "Золотая Звезда" и сопровождающей грамоты герою России могут по специальному указу президента установить бронзовый бюст на родине. Если это произойдет, бюст Сергею Чемезову появится в городке Черемхово Иркутской области.

Гендиректор "Ростеха" считается одним из ближайших соратников главы Российской Федерации Владимира Путина. В конце 1980-ых годов Чемезов служил вместе с Путиным в Германии.

Указ о присвоении гендиректору госкорпорации "Ростех" звания "Героя России" не опубликовывался на официальном сайте российского президента.

В июле же года минувшего Владимир Путин закрытым указом присвоил звание Героя России первому замглавы своей администрации Сергею Кириенко и вице-премьеру по оборонно-промышленному комплексу Юрию Борисову.

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