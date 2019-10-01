Информацию о приглашении Греты Тунберг в Госдуму опровергли

Государственная дума России не собирается приглашать на заседание шведскую экоактивистку Грету Турберг. Об этом рассказала председатель парламентского по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

По ее словам, депутат не может приглашать кого-либо на пленарное заседание и Совет Госдумы. Председатель экологического комитета Владимир Бурматов отметил, что Россия старается не отрываться от мировой повестки и прислушиваться к разным мнениям, но национальные интересы являются приоритетными.

Депутат добавил, что Турбенг не единственный представитель движения экоактивистов, но многое из слов девочки "созвучно позиции российского руководства и тому, над чем работает комитет". "Мы ратифицировали Парижское соглашение, в ближайшее время будет принят закон по учету парниковых газов", - заключил Бурматов.

Ранее депутат от ЛДПР Василий Власов направил в шведское посольство приглашение, в котором он предложил Грете Тунберг выступить с речью в Госдуме.