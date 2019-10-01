Депутат Госдумы: надо увеличить число плановых проверок медучреждений

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил увеличить число плановых проверок медучреждений, пересмотрев методику их группировки по степени риска и добавив туда показатели смертей, осложнений и жалоб, которые сейчас не учитываются. Соответствующее предложение депутат направил главе Росздравнадзора Михаилу Мурашко.

Как сообщает РИА Новости, Менделевич аргументирует свою инициативу тем, что жалобы на некачественное оказание медуслуг поступают к нему регулярно и происходит это, по его мнению, потому, что в 80% лечебных учреждений плановые проверки практически не проводятся.

Напомним, что сейчас все лечебные учреждения в стране, независимо от формы собственности, разделены, на основе имеющихся статистических данных, по степени риска. Всего таких групп четыре. Чем выше риск — тем чаще проводятся проверки.

Менделевич настаивает на том, что статистика — это, конечно, хорошо, но правильней было бы "дополнить ее динамическими показателями, такими, как смертельный случай, осложнения, внутрибольничные инфекции и, наконец, жалобы пациентов.

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Фото: boris-mendelevich.ru