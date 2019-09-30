Назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве не понравилось Кремлю

Кремлю не понравился факт назначения дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве. Российская стороны готова дать ответы на конструктивные вопросы по этой теме. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело. Вместе с тем, если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, члены нашей делегации и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения", - подчеркнул он.

Напомним, в ходе заседания в понедельник ПАСЕ включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, которые прошли в июле и августе. Это решение поддержали 77 делегатов, против выступили 33 депутата, еще 12 воздержались.

Акции оппозиции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. Мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными.

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