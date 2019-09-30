Губернатор Санкт-Петербурга взял отпуск после инаугурации

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в плановый отпуск с 30 сентября до 13 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Временно исполнять обязанности главы Петербурга будет вице-губернатор Любовь Совершаева.

Беглов возглавил регион в октябре 2018 года после того, как действующий на тот момент губернатор Георгий Полтавченко ушел в отставку. В сентября текущего года он выдвинулся на выборы в качестве самовыдвиженца и выиграл их. В выборах также участвовали кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова и кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов. Выдвинувшийся от КПРФ депутат Госдумы Владимир Бортко зарегистрировался, однако затем решил снять свою кандидатуру с выборов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие руководители выиграли выборы. Действующие главы представляют "Единую Россию".

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