Организаторы воскресного митинга в Москве устроили «карусели»

В воскресенье на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный с властями столицы митинг в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях. Организатором мероприятия выступила незарегистрированная Либертарианская партия.

Участники требовали освобождения фигурантов «дела 27 июля» и сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, участие в акции приняли порядка 20 тысяч человек. По данным организации «Белый счетчик», людей на мероприятие пришло более 25 тысяч.

При этом, как передает Национальная служба новостей, на митинге замечены группы молодых людей, устраивающих «карусели»: они проходили через рамки по несколько раз, что и стало причиной «увеличения» числа митингующих.

Ведущими выступили журналистка Татьяна Фельгенгауэр и главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Перед митингующими выступили ведущие оппозиционеры России, включая Алексея Навального и Любовь Соболь, фигуранты «московского дела» Алексей Миняйло, Данил Конов, музыкант Алексей Кортнев из группы «Несчастный случай» и другие.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан на месте обеспечивали сотрудники полиции и представители Росгвардии.

Несколько дней назад власти освободили из‑под стражи последнего фигуранта «московского дела», которое началось с дела о массовых беспорядках на митинге за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму в Москве 27 июля. Читайте также:

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Фото: twitter.com/tema57