В Кремле надеются, что разговор Путина и Трампа останется в тайне

Кремль надеется, что Белый дом не станет публиковать стенограмму телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - отметил он.

По словам Пескова, подобная информация носит гриф "секретно" или "совершенно секретно". Представитель Кремля обратил внимание на то, что стенограмма беседы украинского президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа была опубликована по взаимному согласию сторон.

Напомним, 25 сентября Белый дом рассекретил стенограмму разговора между Трампом и Зеленским. Это произошло на фоне жалобы американского разведчика, который узнал о попытке американского лидера использовать свои полномочия для вмешательства другой страны в президентские выборы в 2020 году. Жалоба стала поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

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