Песков рассказал об отношении Путина к курильщикам и курению

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Подавляющее большинство тех, кто обеспечивает работу президента России, не курят, отметил Песков.

Также пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что среди мировых лидеров курящих тоже осталось "считанные единицы".

Ведь курение сегодня, заявил Дмитрий Песков, "весьма непопулярно".