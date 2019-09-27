Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин не приветствует курение и является сторонником здорового образа жизни.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Подавляющее большинство тех, кто обеспечивает работу президента России, не курят, отметил Песков.
Также пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что среди мировых лидеров курящих тоже осталось "считанные единицы".
Ведь курение сегодня, заявил Дмитрий Песков, "весьма непопулярно".
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак обманули гостей своей свадьбы.