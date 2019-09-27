Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова предложила изменить законы о выборах.
Глава Центризбиркома РФ планирует вынести изменения на обсуждение рабочей группы при администрации президента, сообщает "РБК".
Элла Памфилова видит необходимость в цифровизации выборов, корректировке муниципального фильтра и полной отмене как досрочного голосования, так и голосования по открепительным талонам.
В пресс-службе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что не располагают информацией о предложениях Эллы Памфиловой.
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