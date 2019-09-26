Космодрому "Восточный", который расположен в Амурской области, может быть присвоено имя действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.
"Я думаю, придет время и для этого", — заявил Рогозин.
Высказывание главы российской государственной корпорации нашло широкий отклик в средствах массовой информации.
Telegram-канал "Себестоимость событий", например, пишет:
"Строительство стартового комплекса космодрома "Восточный" было начато в 2012 году. Сроки окончания строительства неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 уголовных и административных дел.
Его ввели в эксплуатацию в 2016 году в недостроенном виде. Правительство и президент считают происходящие со стройкой на космодроме неудовлетворительным. А Счетная палата указывала на многомиллиардные хищения.
Как с таким бэкграундом Рогозин предлагает присвоить имя Путина космодрому, он не поясняет".
Ранее сообщалось, что легендарный Фидель Кастро — главная "мишень" США — научил Владимира Путина навыкам выживания.
Читайте также:
Пятнадцать фактов, чтоб лучше понять Путина.
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.