Рогозин: космодрому "Восточный" могут присвоить имя Владимира Путина

Космодрому "Восточный", который расположен в Амурской области, может быть присвоено имя действующего президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Я думаю, придет время и для этого", — заявил Рогозин.

Высказывание главы российской государственной корпорации нашло широкий отклик в средствах массовой информации.

Telegram-канал "Себестоимость событий", например, пишет:

"Строительство стартового комплекса космодрома "Восточный" было начато в 2012 году. Сроки окончания строительства неоднократно переносились, а из-за нарушений на объекте было возбуждено более 140 уголовных и административных дел.

Его ввели в эксплуатацию в 2016 году в недостроенном виде. Правительство и президент считают происходящие со стройкой на космодроме неудовлетворительным. А Счетная палата указывала на многомиллиардные хищения.

Как с таким бэкграундом Рогозин предлагает присвоить имя Путина космодрому, он не поясняет".

Ранее сообщалось, что легендарный Фидель Кастро — главная "мишень" США — научил Владимира Путина навыкам выживания.

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