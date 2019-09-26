В Кремле удивились публикации разговора Трампа и Зеленского

Публикация телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского - исключительно внутреннее дело Америки и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Но в целом надо признать, что публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе", - подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским, состоявшегося 25 июля этого года. Демократы заподозрили Трампа в том, что во время беседы он пытался повлиять на Зеленского, чтобы тот содействовал расследованию возможных коррупционных связей Хантера Байдена - сына Джо Байдена, участника текущей предвыборной гонки от демократической партии.

В среду, 25 сентября, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Американский лидер уверил журналистов, что эта история пойдет ему на пользу.