В правительстве рассказали, что реформа госслужбы еще не подписана

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов сообщил, что говорить о массовом сокращении госслужащих еще рано, поскольку правительство не одобрило реформу. По его словам, сейчас идет обсуждение различных концепций и подходов к реформе. В ближайшее время Дмитрий Медведев проведет несколько совещаний по этому вопросу.

Ранее первый замминистра финансово РФ Татьяна Нестерова заявила, что на 2020 год намечена реформа госслужбы, в рамках которой пройдут массовые сокращения чиновников.