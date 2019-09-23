Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов сообщил, что говорить о массовом сокращении госслужащих еще рано, поскольку правительство не одобрило реформу. По его словам, сейчас идет обсуждение различных концепций и подходов к реформе. В ближайшее время Дмитрий Медведев проведет несколько совещаний по этому вопросу.
Ранее первый замминистра финансово РФ Татьяна Нестерова заявила, что на 2020 год намечена реформа госслужбы, в рамках которой пройдут массовые сокращения чиновников.
Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.
Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.
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