В правительстве не приняли окончательного решения по реформе госсектора

Правительство еще не принимало окончательных решений по реформе в сфере государственного управления, связанной с сокращением числа чиновников и повышением зарплат в госсекторе. Такое заявление сделал пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

Ранее в Министерстве финансов сообщили о том, что реформа приведет к масштабному сокращению числа государственных служащих. В противном случае в бюджете придется искать дополнительные 100 миллиардов рублей в год, считают в ведомстве.

"Заявление коллег из министерства финансов РФ несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", - объяснил Осипов.

По его словам, сейчас обсуждаются разные концепции и подходы к реформе. В ближайшее время Дмитрий Медведев проведет несколько совещаний по этой теме. "На них будут определены основные принципы и направления реформы", - заключил пресс-секретарь.

Читайте также: Минфин сэкономит 100 млрд рублей в год из-за сокращения госслужащих