Пострадавших от терактов и стихийных бедствий освободят от уплаты НДФЛ

Россиян, пострадавших от терактов или стихийных бедствий, могут освободить от налога на доходы физических лиц. Соответствующий законопроект, предложенный Правительством страны, сообщает «Парламентская газета» 23 сентября, Госдума рассмотрит во втором чтении на одном из ближайших заседаний.

Документ, напомним, был разработан по поручению Владимира Путина после его встречи с пострадавшими от наводнений жителями Иркутской области. И в первом чтении законопроект был принят 19 сентября.

Согласно инициативе, налоговые льготы распространятся на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также терактов, причём вне зависимости от их источников - выплаты из бюджетов, собранные благотворителями средства, материальная помощь от предприятий, жилищные сертификаты и так далее. Кроме того, освобождение от налогообложения могут получить граждане, предоставляющие пострадавшим жилые помещения, «в виде платы за наем жилых помещений».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин особо подчеркивает, что закон будет иметь «обратную силу» и налоговые льготы коснутся всех пострадавших от природных бедствий с начала 2019 года, включая перенесших наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири.

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Фото: kremlin.ru