В Кремле не ждут конкретики от переговоров по газу с Украиной

По итогам переговоров России, Украины и Евросоюза по вопросу транзита газа не стоит ожидать конкретных договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, там нужно вести еще много кропотливой работы", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что вопрос газа - это вопрос экономической целесообразности, который будут решать профильные министерства России и Украины.

Напомним, трехсторонняя консультация по поставкам российского газа пройдет 19 сентября. Переговоры проводятся на фоне окончания в конце текущего года контракта на транзит и поставку газа, заключенного десять лет назад.

Со своей стороны Россия предложила продлить действие соглашения на год. В начале августа Европейский союз выступил за заключение 10-летнего контракта.