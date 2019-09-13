В Кремле обратили внимание на предложение сократить число полицейских

В Кремле прислушались к мнению главы Сбербанка Германа Грефа, который предложил сократить число полицейских в России и увеличить зарплаты оставшимся сотрудникам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Греф "обладает изрядным опытом" работы в правительства, а также в руководстве Сбербанка. "Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна", - отметил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время "каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет".

В пятницу, 13 сентября, Греф предложил поднять зарплаты сотрудников полиции в три-четыре раза, сократив их численность.

Ранее глава Сбербанка заявил о том, что гуманитарные профессии играют важную роль в сфере развития искусственного интеллекта, поэтому общество их "рано похоронило". По его мнению, в сфере высоких технологий требуются философы, филологи и психологи. Также в России не нужны специализированные школы, поскольку в будущем образованием станет комплексным и учебные заведения будут готовить всесторонне развитых специалистов.

Читайте также: Греф заявил о грядущем "сырьевом шоке" на рынке нефти