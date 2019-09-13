Чиновников наказали за бегство "информатора ЦРУ" Смоленкова

Экс-сотрудник администрации президента Олег Смоленков, которого называют вероятным информатором американских спецслужб, улетел в Черногорию с семьей на отдых два года назад, нарушив запрет российским чиновникам выезжать в эту страну.

Как уточняет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, допустившие выезд Смоленкова должностные лица понесли дисциплинарное наказание, вплоть до увольнения.

"Вскоре после исчезновения Смоленкова компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим выезжать в эту балканскую страну", - отметил источник агентства.

Позднее стало ясно, добавил собеседник, что пропавший вместе с женой и тремя детьми Смоленков оказался перебежчиком.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рассказали о том, зачем американские СМИ растиражировали новость о "шпионе". По мнению российских дипломатов, это делалось с целью ударить по Дональду Трампу перед началом предвыборной кампании в США. Ведомство также направило запрос в Интерпол на получение информации о местонахождении Смоленкова.

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