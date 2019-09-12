Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выступил за создание единого избирательного фонда для финансирования предвыборных кампаний всех кандидатов на выборах.
"Нам нужно переходить к системе общего избирательного фонда, который может формироваться как из бюджета, так и за счет пожертвований сторонников партий и кандидатов, но средства из него должны делиться поровну между всеми кандидатами", - сказал он в интервью "Известиям".
Существующая ситуация приводит к неравенству условий для участников выборов и создает коррупционные риски, поскольку каждый кандидат финансирует свою кампанию самостоятельно.
Глава совета также считает, что кандидатам следует размещать равное количество билбордов ииспользовать плакаты с изображением всех участников.
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