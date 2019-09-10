ЦИК рассказал о группе специалистов, распространяющих фейки про выборы

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев рассказал о лицах, которые занимаются распространением фейков о прошедших 8 сентября выборах. По его словам, этим занимаются "специально обученные люди".

"Я вижу, что есть группа профессионалов, которая занимается созданием фейков. Они распространяют их таким образом, что некоторым может показаться будто избирательная кампания идет с большим количеством нарушений. У непросвещенного человека сформируется позиция, что вокруг одни вбросы и вранье", - пояснил Булаев.

Как рассказал Булаев, нарушений "не так уж много". ЦИК реагирует и проверяет все сообщения о нарушениях, которые в большинстве случаев оказываются ложными. Зампредседателя ЦИК также обвинил электоральных экспертов в фейкометательстве. По его мнению, производить фейки стало настолько популярно, что многие эксперты начали зарабатывать на этом деньги.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Центризбирком создаст реестр дезинформаторов по итогам выборов 8 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о том, как ведомство планирует бороться с дезинформацией о выборах. По ее словам, ЦИК подготовит список дезинформаторов "пофамильно", которые распространяют ложную информацию о ходе избирательного процесса.

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